Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Сроки действия режима пока неизвестны. Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний.
Этой ночью в аэропортах Волгограда и Саратова также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорт Казани также вводился план «Ковер».
