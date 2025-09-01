Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Нижний Новгород
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирам рекомендовали следить за информацией авиакомпаний
Пассажирам рекомендовали следить за информацией авиакомпаний Фото:

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Сроки действия режима пока неизвестны. Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний.

Этой ночью в аэропортах Волгограда и Саратова также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорт Казани также вводился план «Ковер». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Сроки действия режима пока неизвестны. Пассажирам рекомендовано следить за информацией авиакомпаний. Этой ночью в аэропортах Волгограда и Саратова также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорт Казани также вводился план «Ковер». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...