Супруга Эрдогана на рынке, свадьба и говорящий робот-уборщик: кадры URA.RU с Тяньцзиня, где проходит ШОС

Освещать форум ШОС, на который прибыл президент России Владимир Путин, приехали российские журналисты. Среди которых присутствуют и корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Саммит проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь.
За то время, что журналисты агентства находились в городе, они успели увидеть множество интересных и запоминающихся деталей. В частности, они наткнулись на местном рынке на супругу президента Турции Реджепа Эрдогана, стали свидетелями свадебного торжества, а также пообщались с роботом-уборщиком. Подробности того, что впечатлило российских корреспондентов — в материале URA.RU.
Жена Эрдогана на рынке
В город Тяньцзинь уже прибыл турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Пока глава государства решает важные вопросы для страны, его супруга Эмина Эрдоган отправилась на местный китайский рынок, где и попала в поле зрения журналистов URA.RU.
Первая леди Турции была в платке и розовом пальто. Среди торговых рядов она спокойно гуляла в обществе телохранителей. Однако выяснить, что именно она собиралась приобрести и какие у нее впечатления от китайского города — не получилось.
Китайская свадьба
Журналисты агентства стали свидетелями свадебной церемонии. Для этого им не пришлось идти в местный ЗАГС. Все произошло прямо в отеле, куда поселили прессу.
Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами. После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель.
Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой. Примечательно, что красный цвет на китайских свадьбах играет особую роль. Считается, что этот оттенок несет в себе не только любовь между молодоженами, но также связан со счастьем и успехом будущей семейной пары.
Говорящий робот-уборщик
Во время подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае робот-уборщик вступил в диалог с корреспондентом URA.RU, общаясь на китайском языке.
Как рассказал журналист агентства, робот сопровождает сотрудницу клининговой службы и оказывает ей помощь в уборке. У него имеются анимированные глаза, которые двигаются и мигают. При встрече с прохожими робот здоровается и вступает в разговор. Неизвестно, насколько глубокую беседу с ним можно вести. Робот быстро уехал, потому что он запрограммирован на работу, а не разговоры.
Ситуация в городе в преддверии форума
Из-за такого важного мероприятия в Тяньцзине усилены меры безопасности. МИД КНР сообщил, что этот форум станет самым крупным в истории ШОС. На перекрестках дежурят полицейские. По улицам иногда проезжают фургоны спецназа, бронемашины и военные грузовики.
Однако корреспонденты URA.RU сообщили, что они проживают не в центре, в котором сейчас огромные пробки из-за предстоящего форума, а на окраине города. Сообщается, что там более размеренная и спокойная жизнь.
«В нашем районе все спокойно, даже полиции мало. Обычное воскресенье в Китае», — сказал журналист URA.RU Роман Наумов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.