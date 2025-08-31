Супруга Эрдогана на рынке, свадьба и говорящий робот-уборщик: кадры URA.RU с Тяньцзиня, где проходит ШОС

Журналисты URA.RU стали свидетелями свадьбы в китайском Тяньцзине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит ШОС начнется ближе к вечеру 31 августа и продлится до 1 сентября
Саммит ШОС начнется ближе к вечеру 31 августа и продлится до 1 сентября Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Освещать форум ШОС, на который прибыл президент России Владимир Путин, приехали российские журналисты. Среди которых присутствуют и корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Саммит проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь.

За то время, что журналисты агентства находились в городе, они успели увидеть множество интересных и запоминающихся деталей. В частности, они наткнулись на местном рынке на супругу президента Турции Реджепа Эрдогана, стали свидетелями свадебного торжества, а также пообщались с роботом-уборщиком. Подробности того, что впечатлило российских корреспондентов — в материале URA.RU.

Жена Эрдогана на рынке

В город Тяньцзинь уже прибыл турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Пока глава государства решает важные вопросы для страны, его супруга Эмина Эрдоган отправилась на местный китайский рынок, где и попала в поле зрения журналистов URA.RU.

Первая леди Турции была в платке и розовом пальто. Среди торговых рядов она спокойно гуляла в обществе телохранителей. Однако выяснить, что именно она собиралась приобрести и какие у нее впечатления от китайского города — не получилось.

Китайская свадьба

Журналисты агентства стали свидетелями свадебной церемонии. Для этого им не пришлось идти в местный ЗАГС. Все произошло прямо в отеле, куда поселили прессу.

Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами. После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель.

Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой. Примечательно, что красный цвет на китайских свадьбах играет особую роль. Считается, что этот оттенок несет в себе не только любовь между молодоженами, но также связан со счастьем и успехом будущей семейной пары.

Говорящий робот-уборщик

Во время подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае робот-уборщик вступил в диалог с корреспондентом URA.RU, общаясь на китайском языке.

Как рассказал журналист агентства, робот сопровождает сотрудницу клининговой службы и оказывает ей помощь в уборке. У него имеются анимированные глаза, которые двигаются и мигают. При встрече с прохожими робот здоровается и вступает в разговор. Неизвестно, насколько глубокую беседу с ним можно вести. Робот быстро уехал, потому что он запрограммирован на работу, а не разговоры.

Ситуация в городе в преддверии форума

Из-за такого важного мероприятия в Тяньцзине усилены меры безопасности. МИД КНР сообщил, что этот форум станет самым крупным в истории ШОС. На перекрестках дежурят полицейские. По улицам иногда проезжают фургоны спецназа, бронемашины и военные грузовики.

Однако корреспонденты URA.RU сообщили, что они проживают не в центре, в котором сейчас огромные пробки из-за предстоящего форума, а на окраине города. Сообщается, что там более размеренная и спокойная жизнь.

«В нашем районе все спокойно, даже полиции мало. Обычное воскресенье в Китае», — сказал журналист URA.RU Роман Наумов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освещать форум ШОС, на который прибыл президент России Владимир Путин, приехали российские журналисты. Среди которых присутствуют и корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Саммит проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. За то время, что журналисты агентства находились в городе, они успели увидеть множество интересных и запоминающихся деталей. В частности, они наткнулись на местном рынке на супругу президента Турции Реджепа Эрдогана, стали свидетелями свадебного торжества, а также пообщались с роботом-уборщиком. Подробности того, что впечатлило российских корреспондентов — в материале URA.RU. Жена Эрдогана на рынке В город Тяньцзинь уже прибыл турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Пока глава государства решает важные вопросы для страны, его супруга Эмина Эрдоган отправилась на местный китайский рынок, где и попала в поле зрения журналистов URA.RU. Первая леди Турции была в платке и розовом пальто. Среди торговых рядов она спокойно гуляла в обществе телохранителей. Однако выяснить, что именно она собиралась приобрести и какие у нее впечатления от китайского города — не получилось. Китайская свадьба Журналисты агентства стали свидетелями свадебной церемонии. Для этого им не пришлось идти в местный ЗАГС. Все произошло прямо в отеле, куда поселили прессу. Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами. После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель. Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой. Примечательно, что красный цвет на китайских свадьбах играет особую роль. Считается, что этот оттенок несет в себе не только любовь между молодоженами, но также связан со счастьем и успехом будущей семейной пары. Говорящий робот-уборщик Во время подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае робот-уборщик вступил в диалог с корреспондентом URA.RU, общаясь на китайском языке. Как рассказал журналист агентства, робот сопровождает сотрудницу клининговой службы и оказывает ей помощь в уборке. У него имеются анимированные глаза, которые двигаются и мигают. При встрече с прохожими робот здоровается и вступает в разговор. Неизвестно, насколько глубокую беседу с ним можно вести. Робот быстро уехал, потому что он запрограммирован на работу, а не разговоры. Ситуация в городе в преддверии форума Из-за такого важного мероприятия в Тяньцзине усилены меры безопасности. МИД КНР сообщил, что этот форум станет самым крупным в истории ШОС. На перекрестках дежурят полицейские. По улицам иногда проезжают фургоны спецназа, бронемашины и военные грузовики. Однако корреспонденты URA.RU сообщили, что они проживают не в центре, в котором сейчас огромные пробки из-за предстоящего форума, а на окраине города. Сообщается, что там более размеренная и спокойная жизнь. «В нашем районе все спокойно, даже полиции мало. Обычное воскресенье в Китае», — сказал журналист URA.RU Роман Наумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...