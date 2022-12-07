В Польше увидели пользу от ударов РФ по энергосистеме Украины

08 декабря 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Все что ведет к завершению конфликта, выгодно для Польши, указывает обозреватель Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Польши выгодно завершение конфликта на Украине, а удары России по критической инфраструктуре соседней страны могут этому способствовать. Такое мнение высказал польский обозреватель Матеуш Пискорский. «Получится ли благодаря принятой в настоящий момент тактике россиян прекратить конфликт и заставить Киев вести переговоры. Потому что с точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной боевыми действиями. Поэтому все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву», — высказал свое мнение Матеуш Пискорский в статье Mysl Polska . Политик также отметил, что дальнейшие разрушения энергосистемы приведут к тому, что те страны, которые возьмут политическую ответственность за украинские территории, окажутся в невыгодном положении. Они будут вынуждены нести дополнительные расходы от нынешних военных действий, добавил обозреватель. Ранее сообщалось о полномасштабных ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. В результате ударов началось почасовое отключение света на территории страны. Позднее на Украине оценили масштаб ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергосистеме от 15 ноября самым масштабным с начала конфликта. Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что восстановление энергосистемы страны этой зимой уже невозможно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Польши выгодно завершение конфликта на Украине, а удары России по критической инфраструктуре соседней страны могут этому способствовать. Такое мнение высказал польский обозреватель Матеуш Пискорский. «Получится ли благодаря принятой в настоящий момент тактике россиян прекратить конфликт и заставить Киев вести переговоры. Потому что с точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной боевыми действиями. Поэтому все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву», — высказал свое мнение Матеуш Пискорский в статье Mysl Polska. Политик также отметил, что дальнейшие разрушения энергосистемы приведут к тому, что те страны, которые возьмут политическую ответственность за украинские территории, окажутся в невыгодном положении. Они будут вынуждены нести дополнительные расходы от нынешних военных действий, добавил обозреватель. Ранее сообщалось о полномасштабных ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. В результате ударов началось почасовое отключение света на территории страны. Позднее на Украине оценили масштаб ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ракетный удар по энергосистеме от 15 ноября самым масштабным с начала конфликта. Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что восстановление энергосистемы страны этой зимой уже невозможно.