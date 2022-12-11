Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова выделила главные события года

12 декабря 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

В основном Мерзлякову спрашивали по теме СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подвела итоги своей работы в 2022 году. В основном омбудсмену задавали вопросы о возвращения домой ошибочно мобилизованных, по поводу дезертирства и пленных. URA.RU собрало главные заявления уполномоченного по правам человека в регионе. Свердловская область помогает вернуть с передовой ошибочно мобилизованных. За последнее время Мерзляковой удалось демобилизовать 580 человек по итогам двух призывных комиссий, третья комиссия еще готовится.

По словам Мерзляковой, на военнослужащих, которые бежали с позиций во время спецоперации на Украине, ни разу не завели уголовное дело о дезертирстве. Также она в очередной раз подчеркнула, что среди представителей Свердловской области в зоне боевых действий дезертиров нет.

С военными, которые попали в зону СВО, будут проводиться адаптационные работы. Для этого будут привлекаться главы городов и патриотические клубы — они будут разъяснять мужчинам, что их ждет в зоне боевых действий и почему не стоит бежать с фронта.

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин находится в зоне СВО в качестве представителя свердловского омбудсмена. Однако Тетерин вернется в Екатеринбург ради судебных процессов в январе.

Отпустят ли мобилизованных из учебных городков на Новый год домой — вопрос открытый. Минобороны РФ пока не делает никаких прогнозов.

Из украинского плена удалось вернуть 13 свердловчан, еще трое жителей других регионов также вернулись домой с помощью работы омбудсмена.

В этом году о помиловании просил 41 заключенный, однако освободят не всех. Судьи не станут выпускать на свободу тех, у кого большой тюремный стаж. Также Мерзлякова пожелала экс-редактору URA.RU и новому главе журфака УрФУ Ивану Некрасову стать легендой факультета и возродить традицию человеколюбия. Пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области, прошла 11 декабря. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в течение часа отвечала на вопросы журналистов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подвела итоги своей работы в 2022 году. В основном омбудсмену задавали вопросы о возвращения домой ошибочно мобилизованных, по поводу дезертирства и пленных. URA.RU собрало главные заявления уполномоченного по правам человека в регионе. Также Мерзлякова пожелала экс-редактору URA.RU и новому главе журфака УрФУ Ивану Некрасову стать легендой факультета и возродить традицию человеколюбия. Пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области, прошла 11 декабря. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в течение часа отвечала на вопросы журналистов.