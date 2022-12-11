Мерзлякова презентовала план по работе с дезертирами по поручению Путина

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова будет работать с главами городов и патриотическими сообществами, чтобы разъяснить мужчинам, для чего они отправляются в зону спецоперации и почему не нужно бежать с фронта. Таким образом, свердловчане будут легче проходить адаптацию, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Своими планами работы Мерзлякова поделилась во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года.
«Редкий случай, чтобы у меня в почте не было писем, где ребята признаются, что они не понимают, почему они там. Мы работаем и с главами городов, с военно-патриотическими клубами. И наш представитель ездить», — рассказала региональный омбудсмен. В настоящее время Мерзлякова вместе с главой одного свердловского города рассмотрит, как оказать мужчинам мобилизационную поддержку.
Также уполномоченный по правам человека призналась, что и сама переживала, когда впервые отправлялась в зону военных действий. «Наверное, лучше, чем президент не скажешь — испытывать себя на передовой очень сложно. Я, когда туда первый раз ехала, я себе представляла, что могу не вернуться. Это уже потом я ехала и не думала и дальше не буду думать на эту тему», — сообщила Мерзлякова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать с военными, которые покидают позиции в зоне СВО. Для этого нужно их адаптировать заранее. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявляла, что среди свердловских военнослужащих нет дезертиров.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво
Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова будет работать с главами городов и патриотическими сообществами, чтобы разъяснить мужчинам, для чего они отправляются в зону спецоперации и почему не нужно бежать с фронта. Таким образом, свердловчане будут легче проходить адаптацию, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Своими планами работы Мерзлякова поделилась во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года. «Редкий случай, чтобы у меня в почте не было писем, где ребята признаются, что они не понимают, почему они там. Мы работаем и с главами городов, с военно-патриотическими клубами. И наш представитель ездить», — рассказала региональный омбудсмен. В настоящее время Мерзлякова вместе с главой одного свердловского города рассмотрит, как оказать мужчинам мобилизационную поддержку. Также уполномоченный по правам человека призналась, что и сама переживала, когда впервые отправлялась в зону военных действий. «Наверное, лучше, чем президент не скажешь — испытывать себя на передовой очень сложно. Я, когда туда первый раз ехала, я себе представляла, что могу не вернуться. Это уже потом я ехала и не думала и дальше не буду думать на эту тему», — сообщила Мерзлякова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать с военными, которые покидают позиции в зоне СВО. Для этого нужно их адаптировать заранее. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявляла, что среди свердловских военнослужащих нет дезертиров.