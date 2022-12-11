Мерзлякова презентовала план по работе с дезертирами по поручению Путина

12 декабря 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мерзлякова призналась, что ей было не по себе, когда она впервые ехала в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова будет работать с главами городов и патриотическими сообществами, чтобы разъяснить мужчинам, для чего они отправляются в зону спецоперации и почему не нужно бежать с фронта. Таким образом, свердловчане будут легче проходить адаптацию, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Своими планами работы Мерзлякова поделилась во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года. «Редкий случай, чтобы у меня в почте не было писем, где ребята признаются, что они не понимают, почему они там. Мы работаем и с главами городов, с военно-патриотическими клубами. И наш представитель ездить», — рассказала региональный омбудсмен. В настоящее время Мерзлякова вместе с главой одного свердловского города рассмотрит, как оказать мужчинам мобилизационную поддержку. Также уполномоченный по правам человека призналась, что и сама переживала, когда впервые отправлялась в зону военных действий. «Наверное, лучше, чем президент не скажешь — испытывать себя на передовой очень сложно. Я, когда туда первый раз ехала, я себе представляла, что могу не вернуться. Это уже потом я ехала и не думала и дальше не буду думать на эту тему», — сообщила Мерзлякова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать с военными, которые покидают позиции в зоне СВО. Для этого нужно их адаптировать заранее. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявляла, что среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова будет работать с главами городов и патриотическими сообществами, чтобы разъяснить мужчинам, для чего они отправляются в зону спецоперации и почему не нужно бежать с фронта. Таким образом, свердловчане будут легче проходить адаптацию, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Своими планами работы Мерзлякова поделилась во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов года. «Редкий случай, чтобы у меня в почте не было писем, где ребята признаются, что они не понимают, почему они там. Мы работаем и с главами городов, с военно-патриотическими клубами. И наш представитель ездить», — рассказала региональный омбудсмен. В настоящее время Мерзлякова вместе с главой одного свердловского города рассмотрит, как оказать мужчинам мобилизационную поддержку. Также уполномоченный по правам человека призналась, что и сама переживала, когда впервые отправлялась в зону военных действий. «Наверное, лучше, чем президент не скажешь — испытывать себя на передовой очень сложно. Я, когда туда первый раз ехала, я себе представляла, что могу не вернуться. Это уже потом я ехала и не думала и дальше не буду думать на эту тему», — сообщила Мерзлякова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать с военными, которые покидают позиции в зоне СВО. Для этого нужно их адаптировать заранее. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявляла, что среди свердловских военнослужащих нет дезертиров.