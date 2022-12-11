Свердловский омбудсмен поделилась, сколько уголовных дел завели на дезертиров

После проверки на бежавших с военных позиций не стали возбуждать уголовные дела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На военнослужащих, которые покидают свои позиций на фронте в рамках спецоперации на Украине, не завели ни одного уголовного дела. Об этом уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала во время пресс-конференции.
«Такие случаи [дезертирства] были, и когда мы отправили своего представителя, мы просили об одном — встретьтесь, пожалуйста, с ребятами. Поехали полковник и следственный комитет. После проверки не стали возбуждать уголовных дел», — рассказала Мерзлякова. При этом она в очередной раз подчеркнула, что дезертиров из Свердловской области нет.
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