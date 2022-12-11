11 декабря 2022
10 декабря 2022

Свердловский омбудсмен поделилась, сколько уголовных дел завели на дезертиров

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: на военных, покинувших позиции на фронте, не стали заводить уголовные дела
© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал у представительства Татарстана. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, представительство татарстана в со
После проверки на бежавших с военных позиций не стали возбуждать уголовные дела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На военнослужащих, которые покидают свои позиций на фронте в рамках спецоперации на Украине, не завели ни одного уголовного дела. Об этом уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала во время пресс-конференции.

«Такие случаи [дезертирства] были, и когда мы отправили своего представителя, мы просили об одном — встретьтесь, пожалуйста, с ребятами. Поехали полковник и следственный комитет. После проверки не стали возбуждать уголовных дел», — рассказала Мерзлякова. При этом она в очередной раз подчеркнула, что дезертиров из Свердловской области нет.

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На военнослужащих, которые покидают свои позиций на фронте в рамках спецоперации на Украине, не завели ни одного уголовного дела. Об этом уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала во время пресс-конференции. «Такие случаи [дезертирства] были, и когда мы отправили своего представителя, мы просили об одном — встретьтесь, пожалуйста, с ребятами. Поехали полковник и следственный комитет. После проверки не стали возбуждать уголовных дел», — рассказала Мерзлякова. При этом она в очередной раз подчеркнула, что дезертиров из Свердловской области нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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