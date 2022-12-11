Свердловский омбудсмен поделилась, сколько уголовных дел завели на дезертиров

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: на военных, покинувших позиции на фронте, не стали заводить уголовные дела

12 декабря 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

После проверки на бежавших с военных позиций не стали возбуждать уголовные дела Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На военнослужащих, которые покидают свои позиций на фронте в рамках спецоперации на Украине, не завели ни одного уголовного дела. Об этом уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала во время пресс-конференции. «Такие случаи [дезертирства] были, и когда мы отправили своего представителя, мы просили об одном — встретьтесь, пожалуйста, с ребятами. Поехали полковник и следственный комитет. После проверки не стали возбуждать уголовных дел», — рассказала Мерзлякова. При этом она в очередной раз подчеркнула, что дезертиров из Свердловской области нет.

На военнослужащих, которые покидают свои позиций на фронте в рамках спецоперации на Украине, не завели ни одного уголовного дела. Об этом уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала во время пресс-конференции. «Такие случаи [дезертирства] были, и когда мы отправили своего представителя, мы просили об одном — встретьтесь, пожалуйста, с ребятами. Поехали полковник и следственный комитет. После проверки не стали возбуждать уголовных дел», — рассказала Мерзлякова. При этом она в очередной раз подчеркнула, что дезертиров из Свердловской области нет.