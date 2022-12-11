Свердловский омбудсмен раскрыла, сколько военнослужащих удалось демобилизовать

580 человек удалось вернуть домой благодаря работе Татьяны Мерзляковой
новость из сюжетаМобилизация в России
Благодаря работе аппарата омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой во время частичной мобилизации в РФ удалось вернуть 580 человек, которые попадали под бронь, но были отправлены в учебные центры. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
«Мы демобилизовали 580 человек, призванных в рамках частичной мобилизации», — сообщила Мерзлякова. Большая часть из этих людей — отцы трех детей.
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