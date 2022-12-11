11 декабря 2022
10 декабря 2022

Свердловский омбудсмен раскрыла, сколько военнослужащих удалось демобилизовать

Свердловский омбудсмен Мерзлякова вернула домой 580 мобилизованных свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
580 человек удалось вернуть домой благодаря работе Татьяны Мерзляковой Фото:
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Мобилизация в России

Благодаря работе аппарата омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой во время частичной мобилизации в РФ удалось вернуть 580 человек, которые попадали под бронь, но были отправлены в учебные центры. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

«Мы демобилизовали 580 человек, призванных в рамках частичной мобилизации», — сообщила Мерзлякова. Большая часть из этих людей — отцы трех детей.

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Благодаря работе аппарата омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой во время частичной мобилизации в РФ удалось вернуть 580 человек, которые попадали под бронь, но были отправлены в учебные центры. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Мы демобилизовали 580 человек, призванных в рамках частичной мобилизации», — сообщила Мерзлякова. Большая часть из этих людей — отцы трех детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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