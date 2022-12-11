Свердловский омбудсмен раскрыла, сколько военнослужащих удалось демобилизовать

Свердловский омбудсмен Мерзлякова вернула домой 580 мобилизованных свердловчан

12 декабря 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

580 человек удалось вернуть домой благодаря работе Татьяны Мерзляковой Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Благодаря работе аппарата омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой во время частичной мобилизации в РФ удалось вернуть 580 человек, которые попадали под бронь, но были отправлены в учебные центры. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Мы демобилизовали 580 человек, призванных в рамках частичной мобилизации», — сообщила Мерзлякова. Большая часть из этих людей — отцы трех детей.

Благодаря работе аппарата омбудсмена в Свердловской области Татьяны Мерзляковой во время частичной мобилизации в РФ удалось вернуть 580 человек, которые попадали под бронь, но были отправлены в учебные центры. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Мы демобилизовали 580 человек, призванных в рамках частичной мобилизации», — сообщила Мерзлякова. Большая часть из этих людей — отцы трех детей.