Омбудсмен Мерзлякова разъяснила, что делает главный свердловский десантник Тетерин в зоне СВО

Мерзлякова: десантник Тетерин находится в зоне СВО в качестве представителя свердловского омбудсмена

12 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин вернется в январе в Екатеринбург ради судебных процессов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, находящийся под следствием, действительно находится в зоне спецоперации в качестве представителя свердловского омбудсмена. Информацию подтвердила сама уполномоченный по правам человека во время своей пресс-конференции. «Я предложила до этого два варианта [людей] армии. Армия была не готова [их] взять, потому что для нашего сопровождения надо спецназовцев. А до нас ли им? Евгений Павлович без сопровождения ездит, и с ним согласились армейские», — пояснила Мерзлякова. Однако она обратила внимание, что Тетерин вернется в январе в Екатеринбург и будет участвовать в судебных процессах. Ранее стало известно, что глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого подозревают в получении крупной взятки, не явился в суд. На заседании Верх-Исетского районного суда пояснили, что Тетерин находится в районе проведения спецоперации — в Луганске. В 2021 году Евгений Тетерин стал фигурантом коррупционного дела: по версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на некоторые нарушения, обнаруженные при проверке карьера под Екатеринбургом. После выяснения всех обстоятельств Тетерина отправили в СИЗО, а затем посадили под домашний арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, находящийся под следствием, действительно находится в зоне спецоперации в качестве представителя свердловского омбудсмена. Информацию подтвердила сама уполномоченный по правам человека во время своей пресс-конференции. «Я предложила до этого два варианта [людей] армии. Армия была не готова [их] взять, потому что для нашего сопровождения надо спецназовцев. А до нас ли им? Евгений Павлович без сопровождения ездит, и с ним согласились армейские», — пояснила Мерзлякова. Однако она обратила внимание, что Тетерин вернется в январе в Екатеринбург и будет участвовать в судебных процессах. Ранее стало известно, что глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого подозревают в получении крупной взятки, не явился в суд. На заседании Верх-Исетского районного суда пояснили, что Тетерин находится в районе проведения спецоперации — в Луганске. В 2021 году Евгений Тетерин стал фигурантом коррупционного дела: по версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на некоторые нарушения, обнаруженные при проверке карьера под Екатеринбургом. После выяснения всех обстоятельств Тетерина отправили в СИЗО, а затем посадили под домашний арест.