Турагент назвала три неочевидных города для новогоднего путешествия

Турагент: новогодние каникулы лучше провести в Туле, Костроме или Нижнем Новгороде

Отличным городом для новогоднего отдыха может стать Кострома Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Для новогоднего путешествия по России подойдут Кострома, Тула и Нижний Новгород. Об этом рассказала турагент Ксения Чернец.

«Поездка в Нижний Новгород обойдется чуть дороже, чем остальные варианты, но тоже останется вполне приемлемой. В последние годы город буквально расцвел, погулять в погожий зимний день по его улочкам и набережным будет очень приятно», — рассказала Чернец. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одним городом для путешествия может стать Тула, отмечает эксперт. В этом городе есть музей, посвященный Куликовской битве. Пряник — главный сувенир Тулы. Однако его лучше приготовить самому под руководством мастера, а не покупать в магазине.

В новогодние каникулы также стоит посетить Кострому. В этом городе находится резиденция Снегурочки. Туда водят экскурсии, которые понравятся маленьким детям. В резиденции внучки Деда Мороза есть ледяная комната, рассказала Чернец.

Ранее турагенты отмечали, что на Новый год можно уехать в любую точку мира. Для этого достаточно использовать стыковочные авиарейсы.