Свердловчанка, жестоко избивавшая детей, избежала колонии

Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку за истязание детей

Суд приговорил свердловчанку к четырем годам лишения свободы условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Свердловской области, на протяжении полугода истязавшую дочь и пасынка, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Такой приговор вынес Каменский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Пострадавшие дети на данный момент переданы на воспитание другим людям.

«С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденная, действуя умышленно, с целью истязания причинила своей [13-летней] дочери и [девятилетнему] пасынку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. В частности, 36-летняя осужденная применяла к малолетним физические наказания в виде побоев деревянной ручкой веника», — рассказали агентству в прокуратуре.

Кроме того, выяснилось, что в марте 2022 года свердловчанка ударила пасынка поленом в голову. А затем вывела ребенка на улицу в слишком легкой одежде. В ходе заседания женщина полностью признала свою вину.

Суд признал ее виновной по статье 117 УК РФ, «истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних», и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Прокуратура изучит приговор для возможного обжалования. Дочь осужденной передана отцу, пасынок находится в детском центре реабилитации.