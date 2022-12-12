12 декабря 2022

Свердловчанка, жестоко избивавшая детей, избежала колонии

Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку за истязание детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Суд приговорил свердловчанку к четырем годам лишения свободы условно Фото:

Жительницу Свердловской области, на протяжении полугода истязавшую дочь и пасынка, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Такой приговор вынес Каменский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Пострадавшие дети на данный момент переданы на воспитание другим людям.

«С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденная, действуя умышленно, с целью истязания причинила своей [13-летней] дочери и [девятилетнему] пасынку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. В частности, 36-летняя осужденная применяла к малолетним физические наказания в виде побоев деревянной ручкой веника», — рассказали агентству в прокуратуре.

Кроме того, выяснилось, что в марте 2022 года свердловчанка ударила пасынка поленом в голову. А затем вывела ребенка на улицу в слишком легкой одежде. В ходе заседания женщина полностью признала свою вину.

Суд признал ее виновной по статье 117 УК РФ, «истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних», и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Прокуратура изучит приговор для возможного обжалования. Дочь осужденной передана отцу, пасынок находится в детском центре реабилитации.

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Жительницу Свердловской области, на протяжении полугода истязавшую дочь и пасынка, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Такой приговор вынес Каменский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Пострадавшие дети на данный момент переданы на воспитание другим людям. «С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденная, действуя умышленно, с целью истязания причинила своей [13-летней] дочери и [девятилетнему] пасынку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. В частности, 36-летняя осужденная применяла к малолетним физические наказания в виде побоев деревянной ручкой веника», — рассказали агентству в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что в марте 2022 года свердловчанка ударила пасынка поленом в голову. А затем вывела ребенка на улицу в слишком легкой одежде. В ходе заседания женщина полностью признала свою вину. Суд признал ее виновной по статье 117 УК РФ, «истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних», и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Прокуратура изучит приговор для возможного обжалования. Дочь осужденной передана отцу, пасынок находится в детском центре реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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