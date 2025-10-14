Главное, что известно о мощном грохоте, напугавшем жителей Екатеринбурга

Грохот, переполошивший екатеринбуржцев, исходил от карьера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грохот связывают со взрывными работами на месторождении (архивное фото)
Грохот связывают со взрывными работами на месторождении (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга были напуганы сильным грохотом, который услышали сразу в нескольких районах. Предположительно, его источник — взрывные работы на карьере на юго-западе города. URA.RU подготовило сбойку того, что известно о происшествии на данный час. 

Во сколько и где раздался грохот

Грохот люди услышали в районе 14.30 минут. Его было слышно в Академическом, Юго-Западном районах и на Уктусе. 

Есть ли жертвы и разрушения

По словам очевидцев, шум был настолько мощным, что у некоторых едва не выбило стекла из окон. Обеспокоенные горожане позвонили в оперативные службы, чтобы понять, что случилось. По словам читателей, там ответили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало, а причины ЧП выясняются. 

С чем связан грохот в Екатеринбурге 

Предположительно, грохот может быть связан с карьером, который находится в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный. Там 14 октября в дневное время были запланированы взрывные работы на месторождении. Официального подтверждения этой информации на данный час нет. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что ситуация частная и отношения к городу не имеет. «На Нижне-Исетском карьере строительного камня около поселка Рудный проводились запланированные взрывные работы. Происшествий в результате работ не зарегистрировано», — прокомментировали ситуацию в свердловском управлении МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга были напуганы сильным грохотом, который услышали сразу в нескольких районах. Предположительно, его источник — взрывные работы на карьере на юго-западе города. URA.RU подготовило сбойку того, что известно о происшествии на данный час.  Во сколько и где раздался грохот Грохот люди услышали в районе 14.30 минут. Его было слышно в Академическом, Юго-Западном районах и на Уктусе.  Есть ли жертвы и разрушения По словам очевидцев, шум был настолько мощным, что у некоторых едва не выбило стекла из окон. Обеспокоенные горожане позвонили в оперативные службы, чтобы понять, что случилось. По словам читателей, там ответили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало, а причины ЧП выясняются.  С чем связан грохот в Екатеринбурге  Предположительно, грохот может быть связан с карьером, который находится в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный. Там 14 октября в дневное время были запланированы взрывные работы на месторождении. Официального подтверждения этой информации на данный час нет. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что ситуация частная и отношения к городу не имеет. «На Нижне-Исетском карьере строительного камня около поселка Рудный проводились запланированные взрывные работы. Происшествий в результате работ не зарегистрировано», — прокомментировали ситуацию в свердловском управлении МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...