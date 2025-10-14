Жители Екатеринбурга были напуганы сильным грохотом, который услышали сразу в нескольких районах. Предположительно, его источник — взрывные работы на карьере на юго-западе города. URA.RU подготовило сбойку того, что известно о происшествии на данный час.
Во сколько и где раздался грохот
Грохот люди услышали в районе 14.30 минут. Его было слышно в Академическом, Юго-Западном районах и на Уктусе.
Есть ли жертвы и разрушения
По словам очевидцев, шум был настолько мощным, что у некоторых едва не выбило стекла из окон. Обеспокоенные горожане позвонили в оперативные службы, чтобы понять, что случилось. По словам читателей, там ответили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало, а причины ЧП выясняются.
С чем связан грохот в Екатеринбурге
Предположительно, грохот может быть связан с карьером, который находится в 1,5 км юго-западнее поселка Рудный. Там 14 октября в дневное время были запланированы взрывные работы на месторождении. Официального подтверждения этой информации на данный час нет. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что ситуация частная и отношения к городу не имеет. «На Нижне-Исетском карьере строительного камня около поселка Рудный проводились запланированные взрывные работы. Происшествий в результате работ не зарегистрировано», — прокомментировали ситуацию в свердловском управлении МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!