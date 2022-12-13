В Кургане не появятся платные колонки с водой

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Виды города. Курган, колонка с водой, ведро с водой, вода, колонка водоразборная
Сейчас в регионе платная колонка есть только в Катайске Фото:

В Кургане не планируют устанавливать платные водоразборные колонки, как это было ранее сделано в Катайске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Установка платных водоразборных колонок в Кургане не планируется. Дополнительно сообщаем, что на территории муниципального образования установлено 309 водоразборных колонок», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что к концу 2022 года в городе планируют модернизировать 50 колонок. Представители администрации добавили, что в 2021 году в Кургане завершились работы по модернизации сетей водоснабжения в части улучшения технических характеристик водоразборных колонок.

Ранее стало известно, что в Катайске появилась первая платная водоразборная колонка. Представители местной администрации сообщили, что это нужно для борьбы с неучтенным потреблением воды. Стоимость 1000 литров воды в такой колонке составляет 38,26 руб. При этом горожан смутил внешний вид объекта, в котором находится колонка. Местные жители сравнили эту постройку с сараем.

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В Кургане не планируют устанавливать платные водоразборные колонки, как это было ранее сделано в Катайске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Установка платных водоразборных колонок в Кургане не планируется. Дополнительно сообщаем, что на территории муниципального образования установлено 309 водоразборных колонок», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, что к концу 2022 года в городе планируют модернизировать 50 колонок. Представители администрации добавили, что в 2021 году в Кургане завершились работы по модернизации сетей водоснабжения в части улучшения технических характеристик водоразборных колонок. Ранее стало известно, что в Катайске появилась первая платная водоразборная колонка. Представители местной администрации сообщили, что это нужно для борьбы с неучтенным потреблением воды. Стоимость 1000 литров воды в такой колонке составляет 38,26 руб. При этом горожан смутил внешний вид объекта, в котором находится колонка. Местные жители сравнили эту постройку с сараем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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