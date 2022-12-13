Матч закончился со счетом 85:62 в пользу БК «Парма»
Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» разгромил БК «Минск» в матче единой лиги ВТБ. Игра, состоявшаяся на домашней арене пермяков, в УДС «Молот», завершилась со счетом 85:62 в пользу хозяев, передает корреспондент URA.RU.
Лидерами по набранным очкам в составе хозяев стали Джастин Робертсон (22) и Брайон Аллен (17). Предыдущий матч между этими же командами, состоявшийся в октябре, также остался за пермяками — 77:48. Также на игру пришел посмотреть губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Следующую игру БК «ПАРМА-ПАРИ» также проведет на домашнем паркете 17 декабря. Соперниками пермяков будет клуб «Астана».
На игру пришел посмотреть губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Лидеры по набранным очкам в составе хозяев — Джастин Робертсон и Брайон Аллен
Игра прошла на арене в УДС «Молот»
Матч закончился со счетом 85:62 в пользу БК «Парма»
Предыдущий матч между БК «Парма» и БК «Минск» также остался за пермяками — 77:48.
На матче выступала группа поддержки
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