Баскетболисты пермской «Пармы» разгромили соперников из Минска. Фоторепортаж

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Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь, баскетбол парма пари
Матч закончился со счетом 85:62 в пользу БК «Парма» Фото:

Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» разгромил БК «Минск» в матче единой лиги ВТБ. Игра, состоявшаяся на домашней арене пермяков, в УДС «Молот», завершилась со счетом 85:62 в пользу хозяев, передает корреспондент URA.RU.

Лидерами по набранным очкам в составе хозяев стали Джастин Робертсон (22) и Брайон Аллен (17). Предыдущий матч между этими же командами, состоявшийся в октябре, также остался за пермяками — 77:48. Также на игру пришел посмотреть губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Следующую игру БК «ПАРМА-ПАРИ» также проведет на домашнем паркете 17 декабря. Соперниками пермяков будет клуб «Астана».

Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
На игру пришел посмотреть губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
Лидеры по набранным очкам в составе хозяев — Джастин Робертсон и Брайон Аллен
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
Игра прошла на арене в УДС «Молот»
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
Матч закончился со счетом 85:62 в пользу БК «Парма»
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
Предыдущий матч между БК «Парма» и БК «Минск» также остался за пермяками — 77:48.
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. УДС Молот. Пермь
На матче выступала группа поддержки
Фото:

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Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» разгромил БК «Минск» в матче единой лиги ВТБ. Игра, состоявшаяся на домашней арене пермяков, в УДС «Молот», завершилась со счетом 85:62 в пользу хозяев, передает корреспондент URA.RU. Лидерами по набранным очкам в составе хозяев стали Джастин Робертсон (22) и Брайон Аллен (17). Предыдущий матч между этими же командами, состоявшийся в октябре, также остался за пермяками — 77:48. Также на игру пришел посмотреть губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Следующую игру БК «ПАРМА-ПАРИ» также проведет на домашнем паркете 17 декабря. Соперниками пермяков будет клуб «Астана».
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