16 декабря 2022
15 декабря 2022

В Тюменской области случился страшный пожар. Видео

В селе Кулаково Тюменской области загорелся дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, пожарный шланг, огонь, ночь
О пожаре сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» Фото:

В селе Кулаково (Тюменская области) полыхает дом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Кулаково. Горит дом», — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Тюмень».

Агентство направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар на территории одного из частных домов. Огонь охватил надворные постройки и два автомобиля.

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В селе Кулаково (Тюменская области) полыхает дом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «Кулаково. Горит дом», — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Тюмень». Агентство направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар на территории одного из частных домов. Огонь охватил надворные постройки и два автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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