В Тюменской области случился страшный пожар. Видео

В селе Кулаково Тюменской области загорелся дом

17 декабря 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

О пожаре сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кулаково (Тюменская области) полыхает дом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «Кулаково. Горит дом», — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Тюмень». Агентство направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар на территории одного из частных домов. Огонь охватил надворные постройки и два автомобиля.

В селе Кулаково (Тюменская области) полыхает дом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «Кулаково. Горит дом», — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Тюмень». Агентство направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар на территории одного из частных домов. Огонь охватил надворные постройки и два автомобиля.