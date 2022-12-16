О пожаре сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте»
В селе Кулаково (Тюменская области) полыхает дом. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
«Кулаково. Горит дом», — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Тюмень».
Агентство направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар на территории одного из частных домов. Огонь охватил надворные постройки и два автомобиля.
Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.