В Курганской школе ввели ступенчатый режим обучения

Ступенчатый режим вводят с 19 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской гимназии №47 ввели ступенчатый режим обучения. Об этом написал один из учителей в родительском чате.

«Уважаемые родители, добрый день. В связи с увеличением количества заболевших вирусными инфекциями, оперштабом от 15 декабря принято решение с 19 декабря перевести обучение детей во всех школах Курганской области на ступенчатый режим. Ученики третьих и четвертых классов занимаются с 9:30», — написано в сообщении. Также в другом родительском чате сообщили, что учеников шестого класса перевели на ступенчатый режим обучения и их занятия начинаются с 9:15.

В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что решения оперштаба о переводе курганских школ на ступенчатый режим обучения не было. «Нас бы известили о таком решении, но подобная информация не поступала», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 школ полностью закрыли на карантин. Еще 80 школ закрыты частично.