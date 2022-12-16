16 декабря 2022

В Курганской школе ввели ступенчатый режим обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Ступенчатый режим вводят с 19 декабря Фото:

В курганской гимназии №47 ввели ступенчатый режим обучения. Об этом написал один из учителей в родительском чате.

«Уважаемые родители, добрый день. В связи с увеличением количества заболевших вирусными инфекциями, оперштабом от 15 декабря принято решение с 19 декабря перевести обучение детей во всех школах Курганской области на ступенчатый режим. Ученики третьих и четвертых классов занимаются с 9:30», — написано в сообщении. Также в другом родительском чате сообщили, что учеников шестого класса перевели на ступенчатый режим обучения и их занятия начинаются с 9:15.

В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что решения оперштаба о переводе курганских школ на ступенчатый режим обучения не было. «Нас бы известили о таком решении, но подобная информация не поступала», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 школ полностью закрыли на карантин. Еще 80 школ закрыты частично.

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В курганской гимназии №47 ввели ступенчатый режим обучения. Об этом написал один из учителей в родительском чате. «Уважаемые родители, добрый день. В связи с увеличением количества заболевших вирусными инфекциями, оперштабом от 15 декабря принято решение с 19 декабря перевести обучение детей во всех школах Курганской области на ступенчатый режим. Ученики третьих и четвертых классов занимаются с 9:30», — написано в сообщении. Также в другом родительском чате сообщили, что учеников шестого класса перевели на ступенчатый режим обучения и их занятия начинаются с 9:15. В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что решения оперштаба о переводе курганских школ на ступенчатый режим обучения не было. «Нас бы известили о таком решении, но подобная информация не поступала», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 школ полностью закрыли на карантин. Еще 80 школ закрыты частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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