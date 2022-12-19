Житель США отправил деньги на строительство курганской мечети

19 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Житель США отправил деньги, чтобы помочь в строительстве мечети в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Соединенных Штатов Америки перечислил деньги на строительство мечети в Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Наш брат-киргиз из Америки отправил нам 100 долларов на строительство новой мечети в Куртамышском районе. Сначала он перечислил их в Киргизию, а уже потом его земляки отправили их нам. Пусть Всевышний воздаст ему за благие дела», — рассказал Мизробов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в городе Куртамыш построят мечеть на пожертвования мусульман. Строительство нового объекта обойдется в пять миллионов рублей. Еще одну мечеть планируют построить в Каргапольском муниципальном округе. По словам имама Зиедали Мизроба, там ожидается разрешение на стройку. Также сообщалось, что жители Курганской области собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при курганской соборной мечети.

Житель Соединенных Штатов Америки перечислил деньги на строительство мечети в Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Наш брат-киргиз из Америки отправил нам 100 долларов на строительство новой мечети в Куртамышском районе. Сначала он перечислил их в Киргизию, а уже потом его земляки отправили их нам. Пусть Всевышний воздаст ему за благие дела», — рассказал Мизробов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в городе Куртамыш построят мечеть на пожертвования мусульман. Строительство нового объекта обойдется в пять миллионов рублей. Еще одну мечеть планируют построить в Каргапольском муниципальном округе. По словам имама Зиедали Мизроба, там ожидается разрешение на стройку. Также сообщалось, что жители Курганской области собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при курганской соборной мечети.