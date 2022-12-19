Житель США отправил деньги на строительство курганской мечети

Житель Соединенных Штатов Америки перечислил деньги на строительство мечети в Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.
«Наш брат-киргиз из Америки отправил нам 100 долларов на строительство новой мечети в Куртамышском районе. Сначала он перечислил их в Киргизию, а уже потом его земляки отправили их нам. Пусть Всевышний воздаст ему за благие дела», — рассказал Мизробов.
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Житель Соединенных Штатов Америки перечислил деньги на строительство мечети в Курганской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Наш брат-киргиз из Америки отправил нам 100 долларов на строительство новой мечети в Куртамышском районе. Сначала он перечислил их в Киргизию, а уже потом его земляки отправили их нам. Пусть Всевышний воздаст ему за благие дела», — рассказал Мизробов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в городе Куртамыш построят мечеть на пожертвования мусульман. Строительство нового объекта обойдется в пять миллионов рублей. Еще одну мечеть планируют построить в Каргапольском муниципальном округе. По словам имама Зиедали Мизроба, там ожидается разрешение на стройку. Также сообщалось, что жители Курганской области собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при курганской соборной мечети.