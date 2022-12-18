Раритетная трость выставлена на продажу
Пермяк продает старинную трость из Германии. соответствующее сообщение размещено на сервисе для бесплатных объявлений.
«Антикварная трость из Германии с гравировкой „КронпринцЪ“ на серебряном наконечнике. Есть также символика игральных карт. Единственный экземпляр.», — говорится в объявлении.
Раритетную вещь пермяк оценил в 99 999 рублей, при этом отметил, что цена договорная. Он также готов к проведению экспертиз.
Антикварную трость владелец оценил почти в 100 тысяч рублей
Гравировка «КронпринцЪ» на наконечнике трости
Трость на фоне летней зелени
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