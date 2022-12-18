Пермяк продает антикварную трость из Германии. Скрин

19 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Раритетная трость выставлена на продажу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермяк продает старинную трость из Германии. соответствующее сообщение размещено на сервисе для бесплатных объявлений. «Антикварная трость из Германии с гравировкой „КронпринцЪ“ на серебряном наконечнике. Есть также символика игральных карт. Единственный экземпляр.», — говорится в объявлении. Раритетную вещь пермяк оценил в 99 999 рублей, при этом отметил, что цена договорная. Он также готов к проведению экспертиз. Антикварную трость владелец оценил почти в 100 тысяч рублей Avito Гравировка «КронпринцЪ» на наконечнике трости Avito Трость на фоне летней зелени Avito

Пермяк продает старинную трость из Германии. соответствующее сообщение размещено на сервисе для бесплатных объявлений. «Антикварная трость из Германии с гравировкой „КронпринцЪ“ на серебряном наконечнике. Есть также символика игральных карт. Единственный экземпляр.», — говорится в объявлении. Раритетную вещь пермяк оценил в 99 999 рублей, при этом отметил, что цена договорная. Он также готов к проведению экспертиз.