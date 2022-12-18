18 декабря 2022
17 декабря 2022

Пермяк продает антикварную трость из Германии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Пермь, трость, продукция гуфсин, магазин гуфсин
Раритетная трость выставлена на продажу Фото:

Пермяк продает старинную трость из Германии. соответствующее сообщение размещено на сервисе для бесплатных объявлений.

«Антикварная трость из Германии с гравировкой „КронпринцЪ“ на серебряном наконечнике. Есть также символика игральных карт. Единственный экземпляр.», — говорится в объявлении.

Раритетную вещь пермяк оценил в 99 999 рублей, при этом отметил, что цена договорная. Он также готов к проведению экспертиз.

Антикварную трость владелец оценил почти в 100 тысяч рублей
Гравировка «КронпринцЪ» на наконечнике трости
Трость на фоне летней зелени

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Пермяк продает старинную трость из Германии. соответствующее сообщение размещено на сервисе для бесплатных объявлений. «Антикварная трость из Германии с гравировкой „КронпринцЪ“ на серебряном наконечнике. Есть также символика игральных карт. Единственный экземпляр.», — говорится в объявлении. Раритетную вещь пермяк оценил в 99 999 рублей, при этом отметил, что цена договорная. Он также готов к проведению экспертиз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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