Десятки детей-сирот получили новое жилье

В Перми с начала года детям-сиротам предоставили 147 квартир
Новое жилье соответствует всем необходимым требованиям
Новое жилье соответствует всем необходимым требованиям Фото:

В Перми с начала 2025 года детям-сиротам предоставили 147 квартир площадью не менее 28 квадратных метров. Об этом сообщает управление жилищных отношений администрации города. 

«За девять месяцев для детей-сирот было приобретено 156 квартир, из которых 145 уже переданы новым владельцам. Одна квартира выделена за счет прошлогодних средств, а одна предоставлена из числа освободившегося муниципального жилья. Все помещения соответствуют требованиям», — сообщается на сайте Перми.

Дети-сироты, достигшие 23 лет, могут воспользоваться жилищным сертификатом, чтобы самостоятельно выбрать и приобрести жилье. Такие сертификаты выдает Министерство труда и социального развития Пермского края. На эти цели в региональном бюджете на 2025 год предусмотрено 857,62 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми студент без родителей через суд получил квартиру. В этом ему помогла прокуратура, которая доказала бездействие местных властей, не предоставивших ему жилье после 18 лет.

