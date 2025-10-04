Пермского землевладельца обязали уничтожить 245 гектаров борщевика

В Перми завершился судебный процесс, в ходе которого местную землевладелицу обязали провести очистку участка площадью 245 гектаров от борщевика Сосновского. Собственница допустила распространение на принадлежащей ей территории опасного инвазивного растения. Теперь ей предстоит провести масштабную «зачистку» территории.
«В мае-июне 2025 года на огромном земельном участке в 245 гектаров были обнаружены обширные очаги борщевика Сосновского. Несмотря на предупреждения, владелица земли не предприняла эффективных мер для уничтожения растения, опасного для здоровья людей и экологии. В ходе разбирательства женщина заявила, что приняла меры по скашиванию борщевика и предоставила суду договоры с подрядчиком, однако этих мер оказалось недостаточно», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Согласно решению суда, владелица обязана до 1 июня 2026 года устранить все очаги произрастания опасных растений, а также на протяжении последующих пяти лет ежегодно проводить профилактические мероприятия. На данный момент судебное решение не вступило в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.