05 октября 2025

Пермяки заметили редкое оптическое явление. Фото

В ночном небе над Пермью появилось лунное гало
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки наблюдают в небе над городом лунное гало
Пермяки наблюдают в небе над городом лунное гало Фото:

Жители Перми в ночь на 6 октября наблюдают редкое атмосферное оптическое явление — лунное гало. Яркий светящийся ореол вокруг Луны сфотографировали участники астроклуба «Телескоп». 

«Лунное гало прямо сейчас в Перми. Успевайте увидеть ореол вокруг Луны и сфотографировать его», — говорится в сообществе астроклуба во «ВКонтакте».

Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Оно образуется при преломлении света в ледяных кристаллах высоких облаков и считается одним из самых красивых атмосферных явлений. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.

Гало - это вторичное свечение вокруг источника света
Гало - это вторичное свечение вокруг источника света
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми в ночь на 6 октября наблюдают редкое атмосферное оптическое явление — лунное гало. Яркий светящийся ореол вокруг Луны сфотографировали участники астроклуба «Телескоп».  «Лунное гало прямо сейчас в Перми. Успевайте увидеть ореол вокруг Луны и сфотографировать его», — говорится в сообществе астроклуба во «ВКонтакте». Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Оно образуется при преломлении света в ледяных кристаллах высоких облаков и считается одним из самых красивых атмосферных явлений. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...