Жители Перми в ночь на 6 октября наблюдают редкое атмосферное оптическое явление — лунное гало. Яркий светящийся ореол вокруг Луны сфотографировали участники астроклуба «Телескоп».
«Лунное гало прямо сейчас в Перми. Успевайте увидеть ореол вокруг Луны и сфотографировать его», — говорится в сообществе астроклуба во «ВКонтакте».
Гало — это атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение возле Солнца или Луны. Оно образуется при преломлении света в ледяных кристаллах высоких облаков и считается одним из самых красивых атмосферных явлений. Ранее гало наблюдали жители Октябрьского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.