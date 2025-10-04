В Пермском крае поручитель заплатит миллионные долги по чужому кредиту

Житель Пермского края стал поручителем по кредиту и теперь должен выплатить Сбербанку более 6,4 млн рублей вместо основной заемщицы, которую признали банкротом. Об этом сказано в решении Чусовского городского суда.
«Суд рассмотрел иск Сбербанка к жителю Чусового, который выступил поручителем по кредитному договору. Когда основная заемщица была признана банкротом через Арбитражный суд, банк обратился с требованием к поручителю. Суд удовлетворил иск, пояснив, что банкротство основного должника не освобождает поручителя от ответственности», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
С ответчика взыскана общая сумму 6,4 млн рублей, включающая основной долг и судебные издержки. Решение принято в порядке заочного производства, поскольку ответчик не явился в суд без уважительных причин. Решение не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.