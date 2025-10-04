04 октября 2025

В Пермском крае поручитель заплатит миллионные долги по чужому кредиту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд обязал поручителя вернуть банку более 6 млн рублей
Суд обязал поручителя вернуть банку более 6 млн рублей Фото:

Житель Пермского края стал поручителем по кредиту и теперь должен выплатить Сбербанку более 6,4 млн рублей вместо основной заемщицы, которую признали банкротом. Об этом сказано в решении Чусовского городского суда. 

«Суд рассмотрел иск Сбербанка к жителю Чусового, который выступил поручителем по кредитному договору. Когда основная заемщица была признана банкротом через Арбитражный суд, банк обратился с требованием к поручителю. Суд удовлетворил иск, пояснив, что банкротство основного должника не освобождает поручителя от ответственности», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

С ответчика взыскана общая сумму 6,4 млн рублей, включающая основной долг и судебные издержки. Решение принято в порядке заочного производства, поскольку ответчик не явился в суд без уважительных причин. Решение не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края стал поручителем по кредиту и теперь должен выплатить Сбербанку более 6,4 млн рублей вместо основной заемщицы, которую признали банкротом. Об этом сказано в решении Чусовского городского суда.  «Суд рассмотрел иск Сбербанка к жителю Чусового, который выступил поручителем по кредитному договору. Когда основная заемщица была признана банкротом через Арбитражный суд, банк обратился с требованием к поручителю. Суд удовлетворил иск, пояснив, что банкротство основного должника не освобождает поручителя от ответственности», — говорится на странице суда во «ВКонтакте». С ответчика взыскана общая сумму 6,4 млн рублей, включающая основной долг и судебные издержки. Решение принято в порядке заочного производства, поскольку ответчик не явился в суд без уважительных причин. Решение не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...