Пермячка взыскала с подрядчика миллион рублей за дом с дефектами

В Перми местная жительница отсудила у подрядчика более миллиона рублей за строительство дома с нарушениями. Об этом сказано в решении Мотовилихинского районного суда.
«Суд защитил права потребителя, удовлетворив иск местной жительницы о защите прав потребителя. В августе 2024 года пермячка заключила с подрядчиком договор на монтаж „под ключ“ одноэтажного каркасного дома с мансардой за 1,32 млн рублей, перечислив аванс 884 991 рубль. Выяснилось, что жилой дом построен некачественно. Независимая экспертиза показала, что постройка не соответствует требованиям ГОСТ, СНиП и техническим регламентам. Когда подрядчик проигнорировал требование исправить недостатки, она обратилась в суд», — сообщается на странице суда во «ВКонтакте».
В результате с застройщика взыскали не только полную стоимость работ, но и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа и 60 тысяч рублей расходов на экспертизу. Решение не вступило в силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отсудили у застройщика 339 тысяч рублей за нарушение срока сдачи дома. Семейная пара купила квартиру в доме на улице Максима Горького, 86 в Перми в июне 2023 года. В договоре застройщик прописал, что ключи новоселы получат до октября этого же года, но они смогли заехать только в феврале 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.