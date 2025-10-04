Власти Прикамья выделят 250 млн рублей на строительство логопарка во Фролах

Из бюджета Пермского края выделят 250 млн рублей на возведение индустриально-логистического парка «Дружба» в поселке Фролы. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета региона на 2026–2028 годы.
«Средства предназначены для строительства производственных помещений, которые будут способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.В 2026 году размер субсидии составит 250 млн рублей. При этом 50 млн рублей составят средства краевого бюджета, а 200 млн рублей — федерального», — передает «Коммерсант Прикамье».
Финансирование строительства осуществляется в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Завершение работ по созданию логистического парка намечено на середину 2031 года.
