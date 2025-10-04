04 октября 2025

Рейс Санкт-Петербург — Пермь вернули в аэропорт из-за неисправности двери

В аэропорту «Пулково» технический сбой прервал взлет лайнера в Пермь
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, прервал взлет в аэропорту «Пулково» после получения сигнала об открытии задней багажной двери. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Инцидент с лайнером Boeing 737-800 (бортовой номер RA-73300) произошел 29 сентября в 00:35 по московскому времени. Воздушное судно выполняло рейс PBD 569 по маршруту Санкт-Петербург — Пермь.Экипаж принял решение о прекращении взлета на взлетно-посадочной полосе 10Л и возврате на стоянку. Причиной стало срабатывание индикации открытия задней багажной двери воздушного судна», — говорится в сообщении Aviaincident.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее, 7 июля в пермском аэропорту Большое Савино самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines также прервал взлет. Причиной стал неотпущенный стояночный тормоз.

