04 октября 2025

Мужчина погиб в результате происшествия на Каме в Пермском крае

Трагедия произошла на Каме
Трагедия произошла на Каме

Мужчина погиб в акватории реки Камы в Пермском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Инцидент произошел 5 октября 2025 года в акватории реки Камы вблизи деревни Пищальниково Пермского муниципального округа. Сообщение о происшествии поступило в 14:20 по местному времени. К месту вызова были направлены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — 6 человек и 3 единицы техники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате происшествия погиб один человек — мужчина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

События происшествия в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины не называются.

Ранее URA.RU рассказывало о гибели рыбака в акватории Камы. Мужчина утонул в районе Верхней Хохловки. Как отмечали в МЧС, большинство трагедий на водоемах Пермского края  происходит из-за нарушения элементарных правил безопасности и призывает жителей быть внимательнее у воды.

