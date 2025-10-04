Мужчина погиб в результате происшествия на Каме в Пермском крае

Мужчина погиб в акватории реки Камы в Пермском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Инцидент произошел 5 октября 2025 года в акватории реки Камы вблизи деревни Пищальниково Пермского муниципального округа. Сообщение о происшествии поступило в 14:20 по местному времени. К месту вызова были направлены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — 6 человек и 3 единицы техники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате происшествия погиб один человек — мужчина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
События происшествия в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины не называются.
Ранее URA.RU рассказывало о гибели рыбака в акватории Камы. Мужчина утонул в районе Верхней Хохловки. Как отмечали в МЧС, большинство трагедий на водоемах Пермского края происходит из-за нарушения элементарных правил безопасности и призывает жителей быть внимательнее у воды.
