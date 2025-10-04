04 октября 2025

От школьного спортзала до СВО: Герой России вспомнил о работе педагога

Герой России шесть лет преподавал рукопашный бой в школе Пермского края
Герой поделился, что бывшие ученики ждут его возвращения
В честь Дня учителя военнослужащий с позывным «Ольха», удостоенный звания Героя России, поделился воспоминаниями о шести годах преподавания в школе. Танкист рассказал о своем опыте работы с детьми в одной из школ Пермского края.

«Я преподавал в Марковский СОШ. Это Пермский край, город Чайковск. Попросили меня преподавать рукопашный бой. В течение шести лет я занимался с детьми: и с маленькими, и с большими, и со всеми. В школе меня там все уважают, знают, ждут. Пишут (дети) смски, пишут все, фотографии высылают», — рассказал военнослужащий РИА Новости.

Герой отметил, что считает работу с подрастающим поколением своим призванием наравне со службой в армии. Военнослужащий подчеркнул важность взаимопонимания между педагогами и учениками, а также пожелал коллегам-педагогам достижения полного взаимопонимания с учащимися.

