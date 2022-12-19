Губернатор Шумков поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

20 декабря —отмечается День работников органов безопасности РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников органов безопасности России с профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Сегодня профессиональный праздник людей, в зоне ответственности которых — безопасность нашего государства. Именно благодаря усилиям сотрудников спецслужб предотвращаются и пресекаются многие попытки антигосударственных проявлений, направленные на дестабилизацию нашего общества. Уважаемые работники органов безопасности РФ! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия. С праздником», — сказал Шумков.

Также губернатор отметил, что борьба с международной преступностью, терроризмом, обеспечение безопасности наших границ, экономической и информационной безопасности — это очень важная работа, особенно в связи с последними событиями.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал, чего не хватает россиянам. Глава региона Вадим Шумков призвал людей молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе.