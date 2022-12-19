19 декабря 2022

Губернатор Шумков поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
20 декабря —отмечается День работников органов безопасности РФ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников органов безопасности России с профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Сегодня профессиональный праздник людей, в зоне ответственности которых — безопасность нашего государства. Именно благодаря усилиям сотрудников спецслужб предотвращаются и пресекаются многие попытки антигосударственных проявлений, направленные на дестабилизацию нашего общества. Уважаемые работники органов безопасности РФ! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия. С праздником», — сказал Шумков.

Также губернатор отметил, что борьба с международной преступностью, терроризмом, обеспечение безопасности наших границ, экономической и информационной безопасности — это очень важная работа, особенно в связи с последними событиями.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал, чего не хватает россиянам. Глава региона Вадим Шумков призвал людей молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников органов безопасности России с профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Сегодня профессиональный праздник людей, в зоне ответственности которых — безопасность нашего государства. Именно благодаря усилиям сотрудников спецслужб предотвращаются и пресекаются многие попытки антигосударственных проявлений, направленные на дестабилизацию нашего общества. Уважаемые работники органов безопасности РФ! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия. С праздником», — сказал Шумков. Также губернатор отметил, что борьба с международной преступностью, терроризмом, обеспечение безопасности наших границ, экономической и информационной безопасности — это очень важная работа, особенно в связи с последними событиями. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал, чего не хватает россиянам. Глава региона Вадим Шумков призвал людей молиться, чтобы восполнить дефицит любви в обществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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