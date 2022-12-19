Московскую компанию внесли в черный список из-за жалобы курганского УМВД

Жалобу УМВД поддержали в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московскую фирму «Центр технического сопровождения „Наука“» включили в реестр недобросовестных поставщиков после некачественного указания услуг представителям УМВД России по Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного УФАС.

«По результатам рассмотрения указанного заявления комиссией Курганского УФАС России вынесено решение о включении ООО „Центр технического сопровождения ‚Наука‘ в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. <…> Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Курганской области, апелляционную жалобу ООО ‚Центр технического сопровождения ‚Наука‘ — без удовлетворения“, — указано в сообщении.

По данным УФАС, в июне 2019 года между ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курганской области» и ООО «ЦТС «Наука» был заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, используемого в лаборатории ДНК-анализа экспертно-криминалистического центра. Представители УМВД в одностороннем порядке отказались от исполнения контракта из-за отсутствия оказания услуг в указанный срок и выявленных проблем в приборе ПЦР 7500 Applied Biosystems.

В Арбитражном суде представители компании пытались доказать, что приложили максимальные усилия для оказания услуг и предоставили специалистов для устранения неполадок. Они отметили, что по независящим от компании причинам производитель комплектующих существенно нарушил сроки поставки. По словам представителей компании, в УМВД несколько раз не пускали специалистов организации для решения спорных вопросов.