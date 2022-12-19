Пермским предприятиям предложили слежку за отдыхающими сотрудниками

20 декабря 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Делу время, потехе час Фото: Александр Исаков © URA.RU Руководителям пермских предприятий местная охранная фирма предлагает отследить, как сотрудники тратят свое рабочее время. С помощью специальной системы можно контролировать, как работники перемещаются по предприятию, а также сколько времени затрачивают на перекуры и кофе-паузы, говорят в компании «Цербер». «Комплексная система позволит руководителю в режиме реального времени контролировать обстановку на предприятии. Отфильтровав запрос, можно увидеть кто из сотрудников находится в том или ином отделе предприятия, или учитывать время нахождения сотрудника не на рабочем месте», — говорится на сайте «Цербера». В компании отмечают, что следить за сотрудниками можно без их ведома. А результаты использовать для принятия решений по улучшению уровня работы предприятия.

Руководителям пермских предприятий местная охранная фирма предлагает отследить, как сотрудники тратят свое рабочее время. С помощью специальной системы можно контролировать, как работники перемещаются по предприятию, а также сколько времени затрачивают на перекуры и кофе-паузы, говорят в компании «Цербер». «Комплексная система позволит руководителю в режиме реального времени контролировать обстановку на предприятии. Отфильтровав запрос, можно увидеть кто из сотрудников находится в том или ином отделе предприятия, или учитывать время нахождения сотрудника не на рабочем месте», — говорится на сайте «Цербера». В компании отмечают, что следить за сотрудниками можно без их ведома. А результаты использовать для принятия решений по улучшению уровня работы предприятия.