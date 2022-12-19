19 декабря 2022

Пермским предприятиям предложили слежку за отдыхающими сотрудниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд муниципальных транспортных предприятий Ройзманом и депутатами. Екатеринбург, перекур, карточная игра, емуп моап, работники
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Руководителям пермских предприятий местная охранная фирма предлагает отследить, как сотрудники тратят свое рабочее время. С помощью специальной системы можно контролировать, как работники перемещаются по предприятию, а также сколько времени затрачивают на перекуры и кофе-паузы, говорят в компании «Цербер».

«Комплексная система позволит руководителю в режиме реального времени контролировать обстановку на предприятии. Отфильтровав запрос, можно увидеть кто из сотрудников находится в том или ином отделе предприятия, или учитывать время нахождения сотрудника не на рабочем месте», — говорится на сайте «Цербера».

В компании отмечают, что следить за сотрудниками можно без их ведома. А результаты использовать для принятия решений по улучшению уровня работы предприятия.

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Руководителям пермских предприятий местная охранная фирма предлагает отследить, как сотрудники тратят свое рабочее время. С помощью специальной системы можно контролировать, как работники перемещаются по предприятию, а также сколько времени затрачивают на перекуры и кофе-паузы, говорят в компании «Цербер». «Комплексная система позволит руководителю в режиме реального времени контролировать обстановку на предприятии. Отфильтровав запрос, можно увидеть кто из сотрудников находится в том или ином отделе предприятия, или учитывать время нахождения сотрудника не на рабочем месте», — говорится на сайте «Цербера». В компании отмечают, что следить за сотрудниками можно без их ведома. А результаты использовать для принятия решений по улучшению уровня работы предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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