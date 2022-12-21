21 декабря 2022

Путин поставил важную совместную задачу перед Россией и Белоруссией

Путин считает важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов для РФ и Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Встреча прошла в Кремле 21 декабря Фото:

Сегодня перед Россией и Белоруссией стоит важная задача по совершенствованию систем защиты общих информационных ресурсов обеих стран. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

«Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально», — сказал Путин. Встреча прошла в Кремле 21 декабря.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. До этого в Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Сегодня перед Россией и Белоруссией стоит важная задача по совершенствованию систем защиты общих информационных ресурсов обеих стран. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. «Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально», — сказал Путин. Встреча прошла в Кремле 21 декабря. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. До этого в Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...