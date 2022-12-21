Путин поставил важную совместную задачу перед Россией и Белоруссией

Сегодня перед Россией и Белоруссией стоит важная задача по совершенствованию систем защиты общих информационных ресурсов обеих стран. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
«Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально», — сказал Путин. Встреча прошла в Кремле 21 декабря.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. До этого в Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства.
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Сегодня перед Россией и Белоруссией стоит важная задача по совершенствованию систем защиты общих информационных ресурсов обеих стран. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. «Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально», — сказал Путин. Встреча прошла в Кремле 21 декабря. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. До этого в Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства.