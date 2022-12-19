США пригрозили Белоруссии наказанием за дружбу с Россией

Госдеп: США введут санкции против Белоруссии, если та увеличит поддержку России в СВО

20 декабря 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

В Госдепе пригрозили Белоруссии санкциями за дружбу с Россией Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <…> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном youtube- канале Госдепартамента США. В Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о дружбе двух стран и заявил, что те, кто намерен вбить клин в их отношения, потерпят неудачу.

США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <…> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Госдепартамента США. В Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о дружбе двух стран и заявил, что те, кто намерен вбить клин в их отношения, потерпят неудачу.