США пригрозили Белоруссии наказанием за дружбу с Россией

США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <…> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Госдепартамента США.
В Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о дружбе двух стран и заявил, что те, кто намерен вбить клин в их отношения, потерпят неудачу.
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США готовы ввести новые санкции против Республики Беларусь, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <…> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Госдепартамента США. В Минске 19 декабря прошли российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического характера. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что военное сотрудничество Москвы и Минска будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о дружбе двух стран и заявил, что те, кто намерен вбить клин в их отношения, потерпят неудачу.