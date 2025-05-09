С 1 сентября 2025 года украинские школьники 10–11 классов будут проходить начальную общевоенную подготовку вместо прежнего предмета «Защита Украины». Об этом сообщила член проектного офиса по обновлению дисциплины Анна Коваленко.
«В новом учебном году украинским школьникам старших классов станут преподавать начальную общевоенную подготовку вместо предмета „Защиты Украины“», — пишет РБК. Агентство ссылается на слова Коваленко.
Как отметила эксперт, новая учебная программа уже утверждена, обновлен формат преподавания, а также выделены средства на обновление материально-технической базы и повышение квалификации учителей. Она уточнила, что занятия будут проходить в 10 и 11 классах.
«Мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. У детей должно быть два часа этого предмета в неделю. Мы сможем брать один день в месяц и полностью посвящать его данному предмету», — пояснила директор департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко.
В рамках курса ученики 10-х классов будут изучать основы национальной безопасности, военное управление и планирование, стрелковую подготовку, современное вооружение и оказание домедицинской помощи. В 11 классе школьников познакомят с развитием военных технологий, основами OSINT, методами противодействия пропаганде и информационно-психологическим операциям. Преподавать предмет будут опытные учителя, в том числе ветераны ВСУ. Для занятий школы планируют оборудовать тиры, специальные кабинеты и установить полосу препятствий на стадионах.
В декабре прошлого года украинские власти одобрили регламент по проведению базовой общевойсковой подготовки. В соответствии с постановлением правительства, данная подготовка станет обязательной для всех учащихся общеобразовательных, профессиональных и специализированных учебных учреждений вне зависимости от их пола.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил о начале проверок соблюдения языковых норм в украинских школах, пишет RT. С 28 апреля в стране стартовал третий этап мониторинга, направленного на контроль использования государственного языка в образовательной среде. Кремень подчеркнул, что украинский язык должен использоваться не только во время учебных занятий, но и в перерывах, на родительских собраниях, в библиотеках, спортивных залах и укрытиях.
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