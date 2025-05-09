YouTube-канал Арестовича* заблокировали для украинцев

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YouTube заблокировал для украинской аудитории канал Арестовича*
YouTube заблокировал для украинской аудитории канал Арестовича* Фото:

Видеохостинг YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также страницы ряда других активистов и журналистов, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

«YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции», — написали в telegram-канале Центра. По данным ЦПД, помимо Арестовича, доступ к каналам был ограничен для украинского политолога Константина Бондаренко, политика и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца, а также российской журналистки Анастасии Кашеваровой. Представители центра подчеркнули, что все перечисленные лица находятся под санкциями СНБО, введенными указом президента Украины Владимира Зеленского.

В ЦПД также напомнили, что ранее видеохостинг уже ограничил доступ к каналам украинского журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) и политолога Вадима Карасева. Согласно информации платформы на 9 мая, канал Арестовича насчитывал 1,89 миллиона подписчиков.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Алексея Арестовича, ранее занимавшего пост советника Офиса президента, пишет RT. Помимо Арестовича, в санкционный список также был включен украинский политолог Константин Бондаренко, автор биографической книги о Зеленском под названием «Джокер». В своем издании Бондаренко выступает с резкой критикой президента и его администрации.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов 

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Видеохостинг YouTube заблокировал для украинской аудитории каналы бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также страницы ряда других активистов и журналистов, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО. «YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции», — написали в telegram-канале Центра. По данным ЦПД, помимо Арестовича, доступ к каналам был ограничен для украинского политолога Константина Бондаренко, политика и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца, а также российской журналистки Анастасии Кашеваровой. Представители центра подчеркнули, что все перечисленные лица находятся под санкциями СНБО, введенными указом президента Украины Владимира Зеленского. В ЦПД также напомнили, что ранее видеохостинг уже ограничил доступ к каналам украинского журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) и политолога Вадима Карасева. Согласно информации платформы на 9 мая, канал Арестовича насчитывал 1,89 миллиона подписчиков. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Алексея Арестовича, ранее занимавшего пост советника Офиса президента, пишет RT. Помимо Арестовича, в санкционный список также был включен украинский политолог Константин Бондаренко, автор биографической книги о Зеленском под названием «Джокер». В своем издании Бондаренко выступает с резкой критикой президента и его администрации. *Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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