Молодому иностранцу светит 20 лет за попытку сбыть героин в Кургане

Задержан 19-летний подозреваемый из Средней Азии за покушение на сбыт наркотиков в Кургане

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя одной из среднеазиатских республик могут посадить на 20 лет за торговлю наркотиками на территории Кургана. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В отношении 19-летнего подозреваемого из Средней Азии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — указано на сайте ведомства.

В ходе личного досмотра у злоумышленника нашли 23 свертка с героином (9,01 грамма). Еще 30 свертков (11,58 грамма) были обнаружены на его съемной квартире. Вещество подозреваемый планировал продавать наркозависимым.

О том, что курганские полицейские задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревали в попытке сбыть наркотическое вещество, URA.RU писало ранее. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 4,67 грамма героина.