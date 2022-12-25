В украинском Кременчуге улицу Молодогвардейцев назвали именем пособника фашистов

25 декабря 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

На Украине переименовали улицу Молодогвардейцев Фото: Официальный сайт президента Украины Власти украинского города Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев. Теперь она носит имя Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и пособника гитлеровской армии, сообщает пресс-служба администрации Кременчуга. «Власти города Кременчуга Полтавской области переименовали улицу Молодогвардейцев, теперь она носит имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. В сообщении горадминистрации также сказано, что Шухевич является «известным украинским общественным деятелем». Молодая гвардия — советская подпольная антифашисткая организация. Ее членами были юноши и девушки. Организация была создана летом 1942 года после оккупации Краснодона войсками нацисткой Германии. Всего молодогвардейцев насчитывалось 71 человек. Самому младшему участнику было 14 лет. Большая часть молодогвардейцев была казнена фашистами.

Власти украинского города Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев. Теперь она носит имя Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и пособника гитлеровской армии, сообщает пресс-служба администрации Кременчуга. «Власти города Кременчуга Полтавской области переименовали улицу Молодогвардейцев, теперь она носит имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. В сообщении горадминистрации также сказано, что Шухевич является «известным украинским общественным деятелем». Молодая гвардия — советская подпольная антифашисткая организация. Ее членами были юноши и девушки. Организация была создана летом 1942 года после оккупации Краснодона войсками нацисткой Германии. Всего молодогвардейцев насчитывалось 71 человек. Самому младшему участнику было 14 лет. Большая часть молодогвардейцев была казнена фашистами.