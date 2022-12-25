В украинском Кременчуге улицу Молодогвардейцев назвали именем пособника фашистов

На Украине переименовали улицу МолодогвардейцевФото: Официальный сайт президента Украины
Власти украинского города Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев. Теперь она носит имя Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и пособника гитлеровской армии, сообщает пресс-служба администрации Кременчуга.
«Власти города Кременчуга Полтавской области переименовали улицу Молодогвардейцев, теперь она носит имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. В сообщении горадминистрации также сказано, что Шухевич является «известным украинским общественным деятелем».
Молодая гвардия — советская подпольная антифашисткая организация. Ее членами были юноши и девушки. Организация была создана летом 1942 года после оккупации Краснодона войсками нацисткой Германии. Всего молодогвардейцев насчитывалось 71 человек. Самому младшему участнику было 14 лет. Большая часть молодогвардейцев была казнена фашистами.
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Власти украинского города Кременчуга переименовали улицу Молодогвардейцев. Теперь она носит имя Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и пособника гитлеровской армии, сообщает пресс-служба администрации Кременчуга. «Власти города Кременчуга Полтавской области переименовали улицу Молодогвардейцев, теперь она носит имя главаря Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Романа Шухевича», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. В сообщении горадминистрации также сказано, что Шухевич является «известным украинским общественным деятелем». Молодая гвардия — советская подпольная антифашисткая организация. Ее членами были юноши и девушки. Организация была создана летом 1942 года после оккупации Краснодона войсками нацисткой Германии. Всего молодогвардейцев насчитывалось 71 человек. Самому младшему участнику было 14 лет. Большая часть молодогвардейцев была казнена фашистами.