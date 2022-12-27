Губернатор Шумков провел заседание попечительского совета КГУ

Губернатор сообщил, что властям Зауралья удалось сократить долг сельхозакадемии до 108 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На базе сельхозакадемии, которая вошла в состав Курганского государственного университета (КГУ), собираются создать новые учебные площадки. Они позволят повысить качество образования и практической подготовки будущих специалистов. Задачи по развитию вуза обсудили на заседании попечительского совета КГУ, которое губернатор Курганской области Вадим Шумков провел сегодня, 27 декабря.

«Завершена процедура присоединения сельскохозяйственной академии к университету. Там огромный блок проблем, потому что длительное время с помощью Правительства РФ мы вытаскивали академию из долгового бремени. Там было почти 400 млн рублей долгов, которые не выплачивало предыдущее руководство академии более 8 лет. Нам удалось сократить долг до 108 млн рублей», — сообщил курганский губернатор

Университету предстоит оздоравливать академию, ремонтировать, приводить в порядок материально-техническую базу, создавать там новые учебные площадки для того, чтобы качество образования теперь уже общего университета было на уровне. Глава региона акцентировал внимание на том, что ключевая задача — выстроить с учетом особенностей КГСХА систему подготовки востребованных экономикой региона кадров, повысить уровень вуза.

В КГУ за последние три года в этом направлении уже проделана существенная работа, например, выстроено взаимодействие с предприятиями. Они активно участвуют в подготовке студентов, переподготовке преподавателей и в реализации совместных проектов. По инициативе губернатора, которая была поддержана на федеральном уровне, идет работа по созданию IT-института. Также идет работа по привлечению работодателей для выпускников и по международному сотрудничеству.