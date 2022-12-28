В Кремле назвали условие, при котором готовы общаться с Украиной

Дмитрий Песков отметил, что мирный план Украины не устраивает Кремль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Любой мирный план Украины, не учитывающий сегодняшние территории России, не является мирным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока нет никакого мирного плана Украины. Опять же, не может существовать никакого мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российскими территориями. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может быть мирным», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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