В Кремле назвали условие, при котором готовы общаться с Украиной

Песков: мирный план Украины, не учитывающий сегодняшние территории России, не является мирным

28 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что мирный план Украины не устраивает Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любой мирный план Украины, не учитывающий сегодняшние территории России, не является мирным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока нет никакого мирного плана Украины. Опять же, не может существовать никакого мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российскими территориями. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может быть мирным», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Любой мирный план Украины, не учитывающий сегодняшние территории России, не является мирным. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока нет никакого мирного плана Украины. Опять же, не может существовать никакого мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российскими территориями. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может быть мирным», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.