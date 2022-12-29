Шойгу: спецоперация и мобилизация касаются всех

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу заявил о необходимости поддержки от депутатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине и мобилизация касаются каждого региона. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

«Спецоперация и мобилизация касается всех и каждого. Каждый субъект и каждый населенный пункт — здесь нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Звезда».

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Спецоперация на Украине и мобилизация касаются каждого региона. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации. «Спецоперация и мобилизация касается всех и каждого. Каждый субъект и каждый населенный пункт — здесь нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Звезда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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