Шойгу: спецоперация и мобилизация касаются всех

Сергей Шойгу заявил о необходимости поддержки от депутатов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация на Украине и мобилизация касаются каждого региона. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.
«Спецоперация и мобилизация касается всех и каждого. Каждый субъект и каждый населенный пункт — здесь нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Звезда».
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