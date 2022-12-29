Шойгу: спецоперация и мобилизация касаются всех

Сергей Шойгу заявил о необходимости поддержки от депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине и мобилизация касаются каждого региона. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

«Спецоперация и мобилизация касается всех и каждого. Каждый субъект и каждый населенный пункт — здесь нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Звезда».