Шойгу признал проблемы частичной мобилизации

В проведении частичной мобилизации были проблемы, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаМобилизация в России
Во время проведения частичной мобилизации в России было много проблем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», — заявил министр. Его слова приводит телеканал «Звезда» в
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