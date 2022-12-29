Шойгу признал проблемы частичной мобилизации

В проведении частичной мобилизации были проблемы, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Во время проведения частичной мобилизации в России было много проблем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.