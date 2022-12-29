Шойгу признал проблемы частичной мобилизации

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
В проведении частичной мобилизации были проблемы, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Во время проведения частичной мобилизации в России было много проблем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», — заявил министр. Его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

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Во время проведения частичной мобилизации в России было много проблем. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», — заявил министр. Его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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