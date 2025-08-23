Северный флот прошел спецобучение под руководством адмирала Моисеева

Северный флот провел учения по видам обеспечения Военно-морского флота
Северный флот провел учения по видам обеспечения Военно-морского флота

Североморские военные приняли участие в масштабных учениях по специальным видам обеспечения Военно-морского флота России, которые прошли под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Военнослужащие-североморцы приняли участие в учениях по специальным видам обеспечения Военно-морского флота. Плановое мероприятие проводилось под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева", — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В маневрах задействовали около 20 надводных кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов морской авиации, почти 300 единиц военной и специальной техники, а также свыше трех тысяч военнослужащих. В главной базе надводных сил Северного флота были проведены тренировки, посвященные вопросам медицинского обеспечения личного состава корабельных экипажей, а также организации погрузки ракетного и артиллерийского вооружения.

Кроме того, осуществлялось пополнение запасов топлива, смазочных материалов и продовольствия до установленных нормативов после продолжительного пребывания кораблей в море. На одном из аэродромов, расположенных в Мурманской области, реализован практический этап мероприятий, направленных на обеспечение подразделений морской авиации ВМФ.

В ходе учений подразделения аэродромно-технического обеспечения морской авиации выполнили задачи по ликвидации условного пожара и восстановлению взлетно-посадочной полосы. Параллельно дежурные силы осуществляли оборону аэродрома и авиационной техники от диверсионных групп с использованием мобильных огневых расчетов и беспилотников различных типов.

Особое внимание уделили действиям по эвакуации авиационной техники с аэродрома в условиях угрозы со стороны условного противника. Так, самолеты тактической авиации, противолодочные самолеты и вертолеты были оперативно перебазированы на запасные аэродромы и специально подготовленные площадки, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в акваториях Баренцева и Белого морей прошли учения Северного флота с привлечением около двух тысяч военнослужащих, а также до 14 боевых кораблей и подводных лодок. В рамках маневров военные отрабатывали вопросы планирования и применения сил флота для обеспечения защиты объектов инфраструктуры Северного морского пути, передает RT.

