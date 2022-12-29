Силовики назвали статус журналиста из ХМАО в деле об иноагенте

Главный редактор 86.RU Никита Кифорук является свидетелем в уголовном деле об иноагенте

29 декабря 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Кифорука сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный редактор 86.RU Никита Кифорук проходит свидетелем по уголовному делу Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Такую версию URA.RU озвучил источник в силовых структурах. «Кифорук пока находится в статусе свидетеля. Но нужно понимать, что переквалифицироваться можно в течении нескольких минут. После общения с сотрудниками полиции, Кифорук отпущен на свободу», — рассказал инсайдер. Сам журналист не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД Тюменской области не прокомментировали ситуацию. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Кифорука сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Источник агентства подтвердил, что задержание Кифорука связанно с Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом). Незадолго до этого обыски прошли в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор 86.RU Никита Кифорук проходит свидетелем по уголовному делу Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Такую версию URA.RU озвучил источник в силовых структурах. «Кифорук пока находится в статусе свидетеля. Но нужно понимать, что переквалифицироваться можно в течении нескольких минут. После общения с сотрудниками полиции, Кифорук отпущен на свободу», — рассказал инсайдер. Сам журналист не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД Тюменской области не прокомментировали ситуацию. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Кифорука сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Источник агентства подтвердил, что задержание Кифорука связанно с Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом). Незадолго до этого обыски прошли в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева.