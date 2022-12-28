Через курганскую границу в Казахстан пытались тайно вывезти сотни банок красной икры

29 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Через Курганскую область пытались незаконно провезти 432 банки красной икры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Через Курганскую область в Казахстан пытались тайно вывезти 432 банки красной икры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Более 60 килограммов деликатеса уральские таможенники обнаружили в грузовом отсеке газели. Икру тайно пытались вывезти в Казахстан. Сейчас товар задержан и передан в линейное отделение полиции на станции Петухово курганского линейного отдела МВД России на транспорте для выяснения законности перемещения и принятия решения», — говорится в сообщении ведомства. Газель перевозила оборудование для отопительных печей. Во время досмотра инспекторы обнаружили несколько коробок с лососевой красной икрой из Камчатского края, которая не была заявлена в сопроводительных документах. На банках не были указаны состав продукции, срок годности, условия хранения, номер партии и серии. Никаких разрешительных документов на данный товар перевозчик не представил. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перечислили продуктовые магазины, в которых можно купить красную икру. Также курганцев научили, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру и рассказали, какой продукт не следует покупать.

Через Курганскую область в Казахстан пытались тайно вывезти 432 банки красной икры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Более 60 килограммов деликатеса уральские таможенники обнаружили в грузовом отсеке газели. Икру тайно пытались вывезти в Казахстан. Сейчас товар задержан и передан в линейное отделение полиции на станции Петухово курганского линейного отдела МВД России на транспорте для выяснения законности перемещения и принятия решения», — говорится в сообщении ведомства. Газель перевозила оборудование для отопительных печей. Во время досмотра инспекторы обнаружили несколько коробок с лососевой красной икрой из Камчатского края, которая не была заявлена в сопроводительных документах. На банках не были указаны состав продукции, срок годности, условия хранения, номер партии и серии. Никаких разрешительных документов на данный товар перевозчик не представил. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перечислили продуктовые магазины, в которых можно купить красную икру. Также курганцев научили, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру и рассказали, какой продукт не следует покупать.