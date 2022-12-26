В Кургане нашли, где выгодно купить красную икру

Красную икру можно купить в «Ленте», «Монетке» и «Магните» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане перечислили продуктовые магазины, в которых можно купить красную икру. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан».

«Где выгодно купить красную икру? Мы сравнили цены в трех популярных курганских магазинах. Дешевле всего рыбный деликатес из лосося обойдется в сети магазинов „Монетка“, где за 95 граммов местным жителям придется заплатить 499 рублей. Самый дорогой продукт — в „Ленте“. Там красную икру из горбуши можно купить за 1299 рублей (230 граммов)», — указано в сообщении канала.

В «Ленте» также можно найти варианты дешевле. Там стоимость красной икры варьируется от 1 000 до 1 100 рублей. Средние показатели — в сети продуктовых магазинов «Магнит». 90 граммов деликатеса курганцам обойдутся в 629 рублей. Также есть вариант за 599 рублей (тот же вес).

Ранее URA.RU писало, что курганцев научили, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру. Жителям также рассказали, какой продукт не следует покупать.