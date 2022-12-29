29 декабря 2022

Заключенные в Кургане провели новогодний корпоратив, став Снегурочками и Кощеем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенные женской колонии отметили Новый год спектаклем и танцами Фото:

В женской исправительной колонии №4 в Кургане заключенные отметили Новый год праздничным представлением в образах Снегурочек, Деда Мороза и Кощея. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

«С наступающим Новым годом! Знаменательное событие, что через два дня на год срок уменьшится. Всем желаю скорейшего освобождения, успехов, крепкого здоровья вам и вашим родным, всего самого наилучшего», — выступил с речью начальник колонии Роман Вебер. Также сотрудники колонии пожелали женщинам в будущем найти себя в профессии и в жизни, а также попросили исключить случаи повторных нарушений.

На новогоднем корпоративе в колонии осужденные нарядились в костюмы Снегурочек, Дедушки Мороза и Кощея Бессмертного. В сказочных образах они показали спектакль с танцевальными и вокальными номерами, не обошлось и без стихотворений с юмором.

Всего в колонии находятся 118 женщин, многие из них участвуют в художественной самодеятельности. Также по итогу 2022 года процент вывода среди них на работу увеличился до 97%.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденные женской исправительной колонии №4, которые работают на швейном производстве, выпускают продукции более чем на 1 млн рублей в месяц. Производство рассчитано на 150 рабочих мест, при этом специалистов готовят здесь же, в профессиональном училище.

Подготовка к мероприятию в колонии началась с раннего утра
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До начала праздника участницы спектакля успевали провести репетиции номеров
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Участницы представления создавали образы из подручных средств
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На новогоднем корпоративе собрался полный зал сотрудников колонии и заключенных
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Участницы спектакля вышли на сцену в образах Снегурочек, Кощея и других сказочных персонажей
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Не обошлось на празднике без юмора и шуток
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Женщины также нарядились в костюмы Снежинок и Снегурочек
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В женской исправительной колонии №4 в Кургане заключенные отметили Новый год праздничным представлением в образах Снегурочек, Деда Мороза и Кощея. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «С наступающим Новым годом! Знаменательное событие, что через два дня на год срок уменьшится. Всем желаю скорейшего освобождения, успехов, крепкого здоровья вам и вашим родным, всего самого наилучшего», — выступил с речью начальник колонии Роман Вебер. Также сотрудники колонии пожелали женщинам в будущем найти себя в профессии и в жизни, а также попросили исключить случаи повторных нарушений. На новогоднем корпоративе в колонии осужденные нарядились в костюмы Снегурочек, Дедушки Мороза и Кощея Бессмертного. В сказочных образах они показали спектакль с танцевальными и вокальными номерами, не обошлось и без стихотворений с юмором. Всего в колонии находятся 118 женщин, многие из них участвуют в художественной самодеятельности. Также по итогу 2022 года процент вывода среди них на работу увеличился до 97%. Ранее URA.RU сообщало, что осужденные женской исправительной колонии №4, которые работают на швейном производстве, выпускают продукции более чем на 1 млн рублей в месяц. Производство рассчитано на 150 рабочих мест, при этом специалистов готовят здесь же, в профессиональном училище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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