В аэропорту Тобольска на семь часов задержали рейс в Новосибирск

Рейс в Новосибирск задержали на семь часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) вылет до Новосибирска задержали почти на семь часов. Информация представлена на сайте аэропорта Ремезов.

«Рейс S7-5374, Тобольск — Новосибирск. Вылет по расписанию в 10:30. Статус: задержан», — такие данные приводятся на сайте тобольского аэропорта.

В справочной службе аэропорта Ремезов агентству URA.RU рассказали, что причиной задержки стали метеоусловия. Вылет в Новосибирск запланирован в 17:10.

Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Сочи задержали почти на два часа. Одной из причин такого изменения могло стать позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи.