06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В аэропорту Тобольска на семь часов задержали рейс в Новосибирск

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Рейс в Новосибирск задержали на семь часов Фото:

В Тобольске (Тюменская область) вылет до Новосибирска задержали почти на семь часов. Информация представлена на сайте аэропорта Ремезов.

«Рейс S7-5374, Тобольск — Новосибирск. Вылет по расписанию в 10:30. Статус: задержан», — такие данные приводятся на сайте тобольского аэропорта.

В справочной службе аэропорта Ремезов агентству URA.RU рассказали, что причиной задержки стали метеоусловия. Вылет в Новосибирск запланирован в 17:10.

Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Сочи задержали почти на два часа. Одной из причин такого изменения могло стать позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) вылет до Новосибирска задержали почти на семь часов. Информация представлена на сайте аэропорта Ремезов. «Рейс S7-5374, Тобольск — Новосибирск. Вылет по расписанию в 10:30. Статус: задержан», — такие данные приводятся на сайте тобольского аэропорта. В справочной службе аэропорта Ремезов агентству URA.RU рассказали, что причиной задержки стали метеоусловия. Вылет в Новосибирск запланирован в 17:10. Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Сочи задержали почти на два часа. Одной из причин такого изменения могло стать позднее прибытие в областную столицу борта из Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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