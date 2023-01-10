В Кургане обсуждают назначение бывшей сотрудницы правительства в федеральное министерство

10 января 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают новую работу экс-начальника областного управления соцзащиты Анастасии Золотухиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В политическом окружении Курганской области обсуждают назначение экс-начальника регионального главного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной в Министерство экономического развития РФ. О новом месте работы чиновницы URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «В Министерстве экономического развития России работает Анастасия Евгеньевна Золотухина — полная тезка экс-начальника главного управления соцзащиты Курганской области. По всей вероятности, речь идет именно про нее», — указали инсайдеры. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении классных чинов госслужащим. В документе Золотухина фигурирует как заместитель директора одного из департаментов ведомства. «О присвоении классных чинов <…> действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса — заместителю директора департамента Министерства экономического развития РФ Золотухиной Анастасии Евгеньевне», — говорится в документе. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона до Золотухиной не удалось дозвониться. На отправленное сообщение в мессенджере на момент публикации чиновница не ответила. В федеральное министерство направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Золотухина ушла из курганского правительства в марте прошлого года. В главном управлении соцзащиты чиновница работала с февраля 2020 года. Сначала в должности замначальника ведомства, а потом стала его руководителем. До этого Золотухина была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске (ХМАО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В политическом окружении Курганской области обсуждают назначение экс-начальника регионального главного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной в Министерство экономического развития РФ. О новом месте работы чиновницы URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «В Министерстве экономического развития России работает Анастасия Евгеньевна Золотухина — полная тезка экс-начальника главного управления соцзащиты Курганской области. По всей вероятности, речь идет именно про нее», — указали инсайдеры. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении классных чинов госслужащим. В документе Золотухина фигурирует как заместитель директора одного из департаментов ведомства. «О присвоении классных чинов <…> действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса — заместителю директора департамента Министерства экономического развития РФ Золотухиной Анастасии Евгеньевне», — говорится в документе. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона до Золотухиной не удалось дозвониться. На отправленное сообщение в мессенджере на момент публикации чиновница не ответила. В федеральное министерство направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Золотухина ушла из курганского правительства в марте прошлого года. В главном управлении соцзащиты чиновница работала с февраля 2020 года. Сначала в должности замначальника ведомства, а потом стала его руководителем. До этого Золотухина была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске (ХМАО).