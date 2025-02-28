28 февраля 2025

Зеленский обратился к Трампу и США после ссоры в Овальном кабинете

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Зеленский поблагодарил Трампа и США
Зеленский поблагодарил Трампа и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку после проваленных переговоров с президентом Дональдом Трампом. Он отметил важность американской помощи.

«Спасибо, США, спасибо за поддержку, за визит. Спасибо Трампу, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир», — написал президент Украины у себя в Х.

Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск. Иностранные СМИ заявляют о полном провале на переговорах.

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Лидер Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку после проваленных переговоров с президентом Дональдом Трампом. Он отметил важность американской помощи. «Спасибо, США, спасибо за поддержку, за визит. Спасибо Трампу, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир», — написал президент Украины у себя в Х. Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск. Иностранные СМИ заявляют о полном провале на переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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