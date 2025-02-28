Лидер Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку после проваленных переговоров с президентом Дональдом Трампом. Он отметил важность американской помощи.
«Спасибо, США, спасибо за поддержку, за визит. Спасибо Трампу, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир», — написал президент Украины у себя в Х.
Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск. Иностранные СМИ заявляют о полном провале на переговорах.
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