Депутат Госдумы от ЕР Квитка будет курировать выборы в трех регионах УрФО

Депутат Госдумы РФ Иван Квитка назначен уполномоченным «Единой России» по выборам в Курганской области, Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Он будет координировать избирательные штабы и работу кандидатов в этих регионах. Такое решение принял президиум Генсовета партии.
«Президиум Генсовета „Единой России“ утвердил уполномоченных на выборах 2025 года, которые будут координировать действия реготделений партии, избирательных штабов и кандидатов. Иван Квитка стал уполномоченным по Курганской и Челябинской областям, а также ЯНАО», — указано в telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Выборы в этих регионах состоятся в сентябре 2025 года. Жителям предстоит выбрать депутатов областных дум и законодательных собраний.
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