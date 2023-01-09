09 января 2023

Власти Мегиона ввели в городе спецрежим из-за коммунального ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
Коммунальщики пытаются устранить аварию в Мегионе Фото:

Власти Мегиона (ХМАО) ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунального ЧП. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом. Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина», — сообщили в мэрии.

Также в администрации сообщили, что рабочие аварийные бригады «Тепловодоканала» уже приступили к устранению аварии. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе жители нескольких домов остались без отопления в морозы. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Власти Мегиона (ХМАО) ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунального ЧП. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом. Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина», — сообщили в мэрии. Также в администрации сообщили, что рабочие аварийные бригады «Тепловодоканала» уже приступили к устранению аварии. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе жители нескольких домов остались без отопления в морозы. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...