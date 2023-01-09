Власти Мегиона ввели в городе спецрежим из-за коммунального ЧП

Власти Мегиона (ХМАО) ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунального ЧП. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом. Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина», — сообщили в мэрии.
Также в администрации сообщили, что рабочие аварийные бригады «Тепловодоканала» уже приступили к устранению аварии. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе жители нескольких домов остались без отопления в морозы. Из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».