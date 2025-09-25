25 сентября 2025

Молодежь ХМАО представила собственные проекты развития на форуме УТРО в Тюмени

В состав делегации ХМАО вошли 70 участников
В состав делегации ХМАО вошли 70 участников Фото:

Делегация ХМАО из 70 молодых специалистов, студентов, волонтеров и предпринимателей принимает участие в форуме молодежи УрФО «Утро», который проходит в Тюмени. Информацию об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Представители региона не только участвуют в пяти тематических площадках форума, но и организовали собственное направление — «Управленцы».

«Рад видеть, с каким интересом и уверенностью молодые ребята рассказывают о своих идеях. Верю в успех каждого», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что участие в форуме откроет новые возможности для профессионального развития участников. 

В рамках форума также состоялся совместный «Урок истории» с губернатором Тюменской области Александром Моором. На встрече обсуждался вклад регионов в Великую Победу — участники рассказали о героях своих семей, участвовавших в освобождении Берлина и фронтовых событиях Второй мировой войны. Особое внимание уделили сохранению памяти о подвигах земляков.

